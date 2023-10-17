وزير الخارجية التركي: "بدأنا نقاشا" مع حماس حول إطلاق الرهائن

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان الثلاثاء أن بلاده بدأت "نقاشا" مع حركة حماس لإطلاق رهائن تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بعد طلبات من دول عدة.

وقال فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب خلال زيارة إلى بيروت "وصلتنا حتى الآن طلبات من دول عدة لإطلاق سراح مواطنيهم. وبالنتيجة، بدأنا نقاش هذا الموضوع وخصوصاً مع الجناح السياسي في حركة حماس".

وأضاف "جهودنا متواصلة خصوصاً لإطلاق سراح الأجانب، المدنيين والأطفال"، كما أكد على العمل "لضمان سلام دائم".

وأعلنت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي عن مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

وبحث فيدان القضية في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وشنتّ حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق من البر والبحر والجو على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون. وبين القتلى 160 أجنبياً يحمل العديد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضأ.

واحتجزت الحركة خلال هجومها نحو 200 رهينة بينهم أجانب.

ومنذ هجوم حماس، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة المحاصر أوقع 2750 قتيلاً بينهم مئات الأطفال.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقوة القضية الفلسطينية ويؤيد حل الدولتين لوضع حد للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وعزّز جهوده الدبلوماسية مع قوى غربية وإقليمية بعدما عرض التوسّط لإعادة إرساء السلام.

وأجرى إردوغان منذ بدء التصعيد اتصالات مع مسؤولين عدة في المنطقة بينهم ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.

وسيشارك فيدان الأربعاء في اجتماع على مستوى الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة.

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