السوداني وبايدن يشدّدان على ضرورة احتواء الصراع في غزّة ودعم استقرار المنطقة

المصدر: د.ب.أ

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أكّد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزّة، يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.

وجدّد السوداني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لبحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية، موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة.

كما دعا إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار.

وقال بيان للحكومة العراقية، إن الجانبين أكدا خلال الاتصال، ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

ووفق البيان، جرى خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تحشيد الجهود، والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

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