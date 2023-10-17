عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على رفح وخانيونس

المصدر: وكالات

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قتل عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في هجمات إسرائيلية مكثفة على جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن طائرات إسرائيلية كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رفح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة، بناء على طلب إسرائيلي منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر، إلى أن أكثر من 60 فلسطينياً قتلوا ليل الاثنين/الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء الغارات الإسرائيلية. وانتشل مسعفون وعمال إنفاذ، جثث 25 قتيلا على الأقل جراء هجمات إسرائيلية على أربعة منازل متجاورة في شرق خان يونس، فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة، نقل 28 قتيلاً من منزل سكني يعود لعائلة زعرب جرى استهدافه في مدينة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أغار على أكثر من 200 بنى عسكرية لحماس والجهاد في قطاع غزة بما في ذلك مقرات قيادة ونشطاء في الحركتين. وذكر الجيش، أنه أغار على أنفاق أرضية وعدة أهداف عسكرية لحماس تشمل مقرات في وسط مدينة غزة ومستودعات لوسائل قتالية.

كما أعلن الجيش عن اغتياله أسامة المزيني، رئيس مجلس شورى حماس الذي كان مسؤولًا عن ملف الأسرى وقام بتوجيه العمليات ضد إسرائيل، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل أربعة مسلحين حاولوا التسلل من لبنان. وقال الجيش في بيان: "رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة، قتل أربعة مسلحين". وكان الجيش أعلن في وقت سابق فجر الثلاثاء، قصف أهداف لحزب الله في لبنان.

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