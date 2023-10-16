السيسي وبوتين يبحثان هاتفياً مستجدات التصعيد في غزة

المصدر: د ب أ

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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الاثنين"، بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين توافقا على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

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