الأمم المتحدة: نزوح مليون فلسطيني من شمال غزة حتى الآن

المصدر: د ب أ

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أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن نحو مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال جريفيث، اليوم، إن «اهتماماتي الرئيسية الآن هي إدخال مساعدات إلى غزة».

وأضاف أن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة، «لأنهم لا يريدون الخروج من غزة».

ويعتزم جريفيث التوجه إلى القاهرة غداً، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن فتح الحدود الجنوبية مع غزة لإدخال مساعدات.

وقال إن الأمم المتحدة منخرطة على مدار الساعة في مفاوضات مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات.

وأكد أن رسالته الرئيسية هي أن الأمر عاجل فيما يتعلق بسوء وضع الإمدادات بشكل متزايد في قطاع غزة.

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