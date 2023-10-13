الصحة العالمية: طلب إسرائيل الإخلاء الجماعي لشمال قطاع غزة "عقوبة بالإعدام"

المصدر: د ب أ

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انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الانتقاد الحاد لدعوة إسرائيل إلى الإخلاء الجماعي لشمال قطاع غزة، حيث وصف متحدث ذلك بأنه من المستحيل نقل الأشخاص المرضى بشكل خطير والمصابين بشكل حاد من شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث طارق ياشاريفيتش "نقل مثل هؤلاء الأشخاص هو عقوبة بالإعدام".

وذكرت الأمم المتحدة أن الدعوة للإخلاء تضر بحوالي 1ر1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز في جنيف اليوم الجمعة "تعتبر الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن يتم اتخاذ خطوة مثل تلك، بدون تداعيات إنسانية مدمرة".

كان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، "إن الجيش الإسرائيلي بعث برسالة إلى سكان قطاع غزة يطلب منهم إخلاء منازلهم والتوجه صوب الجنوب من أجل سلامتهم وحمايتهم".

وأضاف "عمليات الإخلاء هذه من أجل سلامتكم، ولن يتمكن أحد من العودة إلى غزة إلا بعد إصدار إشعار آخر يسمح بذلك"، موضحا أنه "تم تحذير سكان غزة من الاقتراب من السياج الأمني مع إسرائيل بل الإخلاء والتوجه جنوبا داخل قطاع غزة".

ويعتقد المراقبون أن إسرائيل قد تشن هجوما بريا وشيكا ضد قطاع غزة في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة "حماس" نهاية الأسبوع الماضي.

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