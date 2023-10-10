مقتل قائد عسكري إسرائيلي في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان

المصدر: د.ب.أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل في الاشتباكات مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. ووفق ما نشرته قناة " اي 24 نيوز" الإسرائيلية، يعد القيادي العسكري من قرية يانوح جت في الجليل من شمالي إسرائيل، وكان سينهي خدمته العسكرية الأحد المقبل.

وطبقا للقناة، وصل التوتر في شمالي إسرائيل إلى ذروته بعد تبادل إطلاق النار الذي أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين ومسلح رابع فر إلى لبنان كانوا تسللوا من لبنان إلى إسرائيل.

وقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في القصف إسرائيلي على جنوب لبنان، أمس الاثنين، وأحدث القصف الإسرائيلي أضراراً في عدد من المنازل في قرى الظهيرة ويارين والبستان ويارين الحدودية جنوب لبنان.

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