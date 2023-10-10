السلطة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل قطع الاحتياجات الأساسية عن سكان غزة

المصدر: د.ب.أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل بقطع الاحتياجات عن قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل. واستهجنت الوزارة تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بما أسمته المواقف العنصرية في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤولياتها في وقف العدوان على شعبنا فوراً ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى غزة.

وأعلنت إسرائيل أمس عن فرض إغلاق كامل على قطاع غزة ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الأساسية مع مواصلتها شن ضربات جوية مكثفة على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

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