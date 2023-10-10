تحذير أممي من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي جراء الغارات على غزّة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 187 ألفاً و518 شخصاً، ومن المتوقع أن تتزايد أكثر.

ووفق التقرير، يلجأ أكثر من137 ألفا و427 من النازحين إلى 83 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ. وذكر التقرير، أنه منذ بدء تصعيد الأعمال القتالية، تعرضت أربع مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار.

وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 41 ألف نازح داخلياً، دمرت منازلهم أو تضررت، في وقت أصدرت فيه القوات الإسرائيلية، أوامر إخلاء للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة الوسطى من غزة وفي خان يونس، ما قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين طُلب منهم الانتقال إلى وسط مدينة غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.

اقرأ أيضاً:

قصف غزّة مستمر.. إسرائيل تحشد 300 ألفاً من جنود الاحتياط وتنصح سكان غزّة الفارين بالتوجه إلى مصر

المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إلقاء بيان للحكومة في البرلمان عن الهجوم على إسرائيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتّهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين

البنتاغون: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان هجوم حماس وتعزيز الموقف العسكري الأمريكي بالمنطقة

حزب الله يقصف ثكنتين إسرائيليتين بعد مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي

البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حماس في غزة

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن

حماس : لن نتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف

بحثا التطورات في غزة ..السيسي ومحمد بن سلمان : التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 بينهم 140 طفلاً و105 سيدات

نتنياهو ينفي تقارير بأن مصر حذرت من شن هجمات من غزة

الاتحاد الاوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزارة الدفاع الأمريكية تحذّر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

ارتفاع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من اضطراب الامدادات

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وسائل إعلام روسية: توقعات بأن يزور الرئيس الفلسطيني عباس موسكو

زعماء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يعبرون عن دعمهم لإسرائيل

مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز