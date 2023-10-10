تحذير أممي من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي جراء الغارات على غزّة
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 187 ألفاً و518 شخصاً، ومن المتوقع أن تتزايد أكثر.
ووفق التقرير، يلجأ أكثر من137 ألفا و427 من النازحين إلى 83 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ. وذكر التقرير، أنه منذ بدء تصعيد الأعمال القتالية، تعرضت أربع مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار.
وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 41 ألف نازح داخلياً، دمرت منازلهم أو تضررت، في وقت أصدرت فيه القوات الإسرائيلية، أوامر إخلاء للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة الوسطى من غزة وفي خان يونس، ما قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين طُلب منهم الانتقال إلى وسط مدينة غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.
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