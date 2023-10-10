"يونيفيل" توقف تسيير دورياتها في المناطق المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان

المصدر: د.ب.أ

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توقفت قوات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة في القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الغربي والمناطق المحاذية للخط الأزرق تسودها حال من التوتر والهدوء الحذر والترصد الأمني حيث توقفت قوات اليونيفيل عن تسيير دورياتها المؤللة والراجلة.

وأشارت إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف أمس، تشهد نزوحاً للأهالي من أطفال ونساء، لافتة إلى أن معظم المدارس الرسمية والخاصة أقفلت أبوابها اليوم في قضائي صور وبنت جبيل.

وقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في القصف إسرائيلي على جنوب لبنان، أمس الاثنين، وأحدث القصف الإسرائيلي أضراراً في عدد من المنازل في قرى الظهيرة ويارين والبستان ويارين الحدودية جنوب لبنان.

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