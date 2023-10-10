بريطانيا تعلن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين

المصدر: أ.ف.ب

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أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، إن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين، عقب العملية التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل.

وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز": "نراجع حالياً مساعداتنا، إننا بالأساس نمر بعملية صارمة جداً عند تقييم نوع المساعدات التي نقدّمها، من المهم جداً أيضاً أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع مسلحي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من المهم أن نفصل بينهما، لكننا طبعاً سننظر في المساعدات".

ولم يردّ مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، المسؤول عن إدارة مساعدات التنمية الخارجية، على طلب التعليق على الفور.

وخصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقاً لتقرير صدر في يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، وفق الوثيقة. وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية، إنها تعيد تقييم برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.

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