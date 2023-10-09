شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد إعلان تل أبيب حالة الحرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق عدد متزايد من شركات الطيران الدولية الرحلات إلى إسرائيل، التي أعلنت حالة الحرب في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نصحت السلطات الأمريكية شركات الطيران بمراقبة الوضع قبل استئناف عملياتها.

وألغت شركات الطيران الأمريكية، ومنها شركة "دلتا إيرلاينز" ، و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز جروب"، رحلاتها إلى تل أبيب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أوروبا، ألغت شركات الطيران الأوروبية مثل شركة "دويتشه لوفتهانزا" وشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، إلى جانب شركة "ويز اير" منخفضة التكاليف المجرية رحلاتها إلى تل أبيب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية "ننصح شركات الطيران بتوخي الحذر".

كما علقت الخطوط الجوية البريطانية عملياتها إلى تل أبيب، في حين واصلت شركة طيران العال الإسرائيلية، والخطوط الجوية التركية، تسيير بعض الرحلات الجوية.

وقالت عدة شركات طيران آسيوية إنها ستعلق خدماتها إلى إسرائيل، ومنها شركة طيران الهند المحدودة وكاثي باسيفيك إيرويز المحدودة، بعد وقوع الهجمات من قطاع غزة صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي.

اقرأ أيضاً

مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وسط القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين

نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

شركة هاينان إيرلاينز الصينية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

بسبب الوضع الأمني.. «لوفتهانزا» تلغي كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الاثنين

ارتفاع الدولار والين وانخفاض اليورو والشيقل وسط قلق الأسواق بفعل تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز