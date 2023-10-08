مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 413 فلسطينيا وإصابة 2300 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على الهجمات واسعة النطاق التي تشنها حركة حماس على إسرائيل منذ أمس السبت .

وواصلت إسرائيل قصف قطاع غزة اليوم الأحد بعد عملية طوفان القدس التي نفذتها حركة حماس وأوقعت أكثر من 700 قتيل إسرائيلي حتى الآن.وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفاً عنيفاً على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 370 من بينهم 20 طفلا، إذ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام ساحق لهذا اليوم الأسود".

وفي جنوب إسرائيل، لا يزال مسلحو حماس يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء حماس هجومها المفاجئ بإطلاق وابل من الصواريخ وباجتياح مسلحين قواعد عسكرية واقتحام بلدات حدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استعاد السيطرة على أغلب النقاط التي تسلل إليها المسلحون وقتل المئات من الفلسطينيين وأسر العشرات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين "سنهاجم حماس بكل قوة وستكون تلك جولة عمليات مطولة للغاية".

وقال الجيش إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، ويعتزم إجلاء كل الإسرائيليين الذين يعيشون حول حدود القطاع.

اقرأ ايضاً:

سيدة تبحث عن ابنها بواسطة فرشاة شعر.. إسرائيل تحاول العثور على المفقودين عبر الحمض النووي

غارة إسرائيلية تصيب هدفاً بالقرب من حدود مصر.. انفجارات وغارات جوية بمدينة رفح الفلسطينية

إسرائيل تكشف أسماء 30 شرطياً وقائداً قتلوا في عملية "طوفان الأقصى"

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز