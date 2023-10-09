أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس ونتانياهو يحذّر من "حرب طويلة وصعبة"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين، منذ اندلاع المواجهات.

في لبنان، أعلن حزب الله إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح أمس بأنه قصف بطائرة مسيرة "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.

في مصر، قتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية (شمال)، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ودان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.

وبدأ التصعيد بعدما شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.

وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.

كذلك، قتل عدد من الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".

وقتل عشرة نيباليين في الهجوم، كما قتلت فرنسية حسب ما أعلنت خارجية بلادها مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن العثور على عدد من مواطنيها.

كما قتل عدد من المواطنين من دول غربية أو فقد أثرهم في القتال بينهم أشخاص من البرازيل وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا والمكسيك وتايلاند وأوكرانيا.

في قطاع غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة ب "استشهاد 413 مواطنا" وإصابة 2300 شخص.

استعادة السيطرة

نشر الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف الجنود لاستعادة السيطرة الكاملة على المناطق الصحراوية المتاخمة لقطاع غزة، وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين وإجلاء السكان المتبقين بحلول صباح الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن "العدو لا يزال على الأرض"، مضيفا "نعزز قواتنا خصوصا قرب غزة ونطهر المنطقة".

وتعهد الجيش ملاحقة "الإرهابيين في كل مكان ينتشرون فيه"، مشيرا إلى أن غاراته أصابت "800 هدف".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال تغارين لصحافيين الأحد "مهمتنا خلال الساعات المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وأكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم مقاتلون فلسطينيون في إسرائيل. وأضاف "هناك عشرات آلاف الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتي هليفي أن "مدنيين وجنود هم في أيدي العدو، حان وقت الحرب".

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى "وحدة الشعب والبرلمان في حكومة طوارئ".

غير مسبوق

وأقر نتانياهو في خطاب متلفز بأن ما حدث "غير مسبوق في إسرائيل". وقال "كل الأماكن التي تختبئ فيها حماس... سنحيلها ركاما".

والأحد، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل،، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة".

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتانياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

كذلك، أكد وزير الدفاع لويد أوستن أن واشنطن "ستزود سريعا الجيش الإسرائيلي معدات وموارد إضافية، بما في ذلك ذخائر".

وأكد أوستن أيضا أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن واشنطن تعمل على زيادة أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وأغلقت المدارس في إسرائيل وألغي عددا من الرحلات إلى مطار بن غوريون بسبب القتال.

مفقودون

في جنوب إسرائيل، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس الأحد جثثا عدة على الطريق الواصل إلى شاطئ زييكم بينما توقف عدد كبير من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.

في غزة، فرغت الشوارع من المارة باستثناء مئات اصطفوا أمام الأفران للحصول على الخبز على وقع دوي الانفجارات.

وقطعت الكهرباء عن القطاع والإنترنت عن أحياء عدة.

وأكد إسرائيليون يبحثون عن أقاربهم، عبر الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي الأحد، أنهم شاهدوهم في مقاطع فيديو لحماس في غزة يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أوردت وسائل إعلام صباح الأحد أسماء إسرائيليين قتلوا السبت وتم التعرف إليهم، بينهم أطفال ومراهقون.

وبدأت الأعمال القتالية فجر السبت بإطلاق وابل من الصواريخ من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية مجاورة وصولا إلى تل أبيب والقدس.

واخترق مقاتلي حماس الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول القطاع الذي تحاصره منذ أكثر من 15 عاما، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أعلنت في مقطع فيديو أنها "أسرت عددا من جنود العدو"، وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي احتجاز عدد آخر.

وقالت كتائب القسام إنها ستعلن "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا خلال ساعات".

وكان قائد الأركان في القسام محمد الضيف أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت "ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى".

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديد" التي شملت تنفيذ غارات جوية على القطاع، مشيراً إلى أنّه دمّر مباني قُدِّمت على أنها "مراكز قيادة" لحماس.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز