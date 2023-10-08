عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الجاري على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية ممارسة أقصى درجات الحكمة ، مشيرا إلى أن التصعيد من غزة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

وناقش الجانبان الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة الراهنة ، واتفقا على استمرار التنسيق والمشاورات خلال الفترة المقبلة ، والعمل من أجل احتواء الوضع الحالي وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

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