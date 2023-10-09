شركة هاينان إيرلاينز الصينية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة جلوبال تايمز نقلا عن شركة هاينان إيرلاينز الصينية أن الشركة ألغت الرحلات بين شنغهاي وتل أبيب اليوم الاثنين بسبب التوتر في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هاينان إيرلاينز لديها ثلاثة خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل.

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