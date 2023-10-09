إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم العثور على 260 جثة على الأقل في موقع مهرجان موسيقي في إسرائيل في أعقاب هجمات واسعة النطاق شنتها حركة حماس من قطاع غزة يوم السبت، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء الأحد.

وقالت قوات الطوارئ التابعة لخدمة الإنقاذ "زاكا" للموقع إنها عثرت على الجثث.

وكانت حركة حماس قد هاجمت المشاركين في المهرجان بالقرب من الحدود مع غزة واختطفت أيضا العديد من الأشخاص من هناك إلى غزة.

وقتل ما لا يقل عن 700 شخص في إسرائيل في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس من غزة، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن دوائر طبية.

اقرأ أيضاً:

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز