نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

المصدر: د ب أ

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قررت نقابة طياري شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز دعوة أعضائها إلى وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى حين "التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وقال إيد سيشر رئيس النقابة في بيان مساء أمس الأحد "ليس من الحكمة ولا المناسب تعريض أطقمنا الطائرة وركابنا للخطر عن عمد من خلال مواصلة الرحلات إلى منطقة حرب. وبعد تفكير عميق وجهت كل الطيارين لوقف الرحلات إلى إسرائيل حتى نستطيع التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وفي أحدث توصيات السفر إلى إسرائيل والصادرة أمس قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف في إسرائيل مازال خارج نطاق التوقعات وأن "قذائف المدفعية والصوريخ قد تطلق دون إنذار".

يذكر أن إسرائيل أعلنت حالة الحرب رسميا ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بما يمهد الطريق أمام رد عسكري إسرائيلي ضخم على الهجوم المفاجئ الذي نفذه مقاتلو الحركة الإسلامية ضد إسرائيل.

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