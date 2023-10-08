الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

المصدر: أ ب

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد إنه أمر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر. فورد بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس والذي خلف أكثر من 1000 قتيل وآلاف الجرحى من الجانبين.

سوف يرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية من الوصول إلى حماس وإجراء المراقبة.

الانتشار العسكري الأمريكي الضخم، الذي يتضمن أيضا إرسال مجموعة من السفن والطائرات الحربية، يسلط الضوء على قلق واشنطن ضمن محاولتها الحيلولة دون تنامي الصراع.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب رسميا، يوم الأحد، وأعطت الضوء الأخضر لاتخاذ "خطوات عسكرية كبيرة" من أجل الانتقام من حماس.

تشير التقارير الأولية إلى أن أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الهجمات، بالإضافة لسبعة مفقودين آخرين لا يعرف مصيرهم، بحسب مسؤول أمريكي.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة التقارير الأولية التي تلقتها السفارة الأمريكية في القدس، إن هذه الأرقام في تغير مستمر، وقد ترتفع مع جمع الحصيلة ككل.

وأضاف أن معظم - إن لم يكن جميع - القتلى أو المفقودين مواطنون إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.

وسترسل الولايات المتحدة الطراد (يو إس إس نورماندي)، والمدمرات (يو إس إس توماس هودنر) و(يو إس إس راماج) و(يو إس إس كارني)، و(يو إس إس روزفلت).

كما ستعزز واشنطن القوات الجوية الإسرائيلية بمقاتلات من طراز (إف-35) و(إف-15) و(إف-16) و(إيه -10).

قال أوستن في بيان "الولايات المتحدة تحتفظ بقوات مستعدة على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع إذا لزم الأمر."

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، ستزود إدارة بايدن جيش الدفاع الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية، من بينها ذخائر."

وأفاد أوستن بأن المساعدة الأمنية الأولية "ستبدأ في التحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة".

كانت حاملة الطائرات ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط. كانت الحاملة تجري الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني. وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدمًا في الولايات المتحدة وهذا هو أول انتشار كامل لها.

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