بسبب الوضع الأمني.. «لوفتهانزا» تلغي كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى يوم الاثنين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم، تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنّها حركة حماس على إسرائيل.

وقالت «لوفتهانزا» اليوم: «في ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، ستلغي لوفتهانزا كل الرحلات من وإلى تل أبيب، بما في ذلك رحلات بعد غد الاثنين».

وأضافت لوفتهانزا أنها تراقب الوضع الأمني في إسرائيل باستمرار، وتجري اتصالات مكثفة مع السلطات هناك.

وأردفت: «بالنسبة على لوفتهانزا، تحظى سلامة عملائنا وأعضاء أطقمنا بالأولوية القصوى».

كانت «لوفتهانزا» أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تخفيض عدد رحلاتها إلى إسرائيل.

وقالت: «في ضوء الوضع الأمني الحالي في تل أبيب، ستخفض مجموعة لوفتهانزا إيرلاينز اليوم برنامج رحلاتها من تل أبيب وإليها لأسباب تشغيلية».

وكان الموقع الإلكتروني لمطار فرانكفورت أعلن، في وقت سابق، إلغاء رحلتين كان من المقرر أن تسيّرهما لوفتهانزا إلى تل أبيب اليوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز