مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وسط القتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: أ ب

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علقت شركة (مصر للطيران) الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، الاثنين، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

قال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر."

تنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري "القاهرة الدولي"، و "بن غوريون الدولي"، الواقع خارج تل أبيب.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

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