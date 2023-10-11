إسرائيل تعلن مهاجمة 450 هدفاً في غزّة خلال 24 ساعة وتدمير نظام متطوّر لتعقب الطائرات

المصدر: وكالات

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ما يزال قطاع عزّة مسرحاً لعملية عسكرية إلى الحرب أقرب تشنها إسرائيل رداً على هجوم السبت الدامي الذي نفذته الفصائل الفلسطينية، ففيما قصفت إسرائيل أكثر من 450 هدفاً في القطاع خلال 24 ساعة، كشفت في الوقت ذاته عن مقتل 1000 مسلح فلسطيني تسللوا من غزّة منذ مطلع الأسبوع.

وواصل سلاح الجو الإسرائيلي، هجماته المضادة في قطاع غزة، إذ قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إن عشرات المقاتلات هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان شمالي قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن هذه هي المرة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها شن هجمات واسعة النطاق في قطاع غزة. وفي المجمل، هاجمنا أكثر من 450 هدفاً.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ حماس تستخدم حي الفرقان، شمالي قطاع غزة كمركز، مضيفاً أن المنطقة كانت قاعدة للعديد من الهجمات التي تم شنها ضد إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، إن عدد القتلى في إسرائيل، جراء الهجمات واسعة النطاق، ارتفع الآن إلى 1200 على الأقل، فضلاً عن أكثر من 2700 مصاب.

وقال كونريكوس، إن الغالبية الساحقة من القتلى مدنيون، ووصف العدد بأنه مذهل ولا يمكن تصوره، مضيفاً: "للأسف، هناك شيء يقول لي إن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية".

على صعيد متصل، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن قواته قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع، كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى.

وأوضح كبير الناطقين باسم الجيش، الأميرال دانيال هاجاري، أنّ من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاما متطوراً لتعقب الطائرات.

في الأثناء، أفادت الأنباء بمقتل أكثر من 30 شخصاً وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق مسؤول في حماس.

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