غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة .. ما القصة؟

المصدر: البيان

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، إلا أن حساب صحيح مصر أكد أن الاسم لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على غوغل من قبل أحداث غزة.

وقد لاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.

وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".

وذكر حساب "صحيح مصر" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنها قامت بتدقيق تلك المعلومات وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأشارت إلى أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على غوغل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة، أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء وفق موقع "صدى البلد".

وشدد الحساب على أن "الأمر متعلق بإظهار غوغل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتان باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".وقال أحد رواد مواقع التواصل: "غوجل مابس شالت اسم سيناء من الخريطة؟!.

وقال آخر: "خريطة مصر كلها مافيهاش زي ما كان موجود "شبه جزيرة سيناء"، قرب الخريطة على محافظة القاهرة والجيزة هتلاقيهم موجودين كمحافظات مش بس مدن.

قرب الخريطة على سينا هتلاقي حدود المحافظتين لكن أساميهم مش موجودة. وكانت موجودة قبل كدا

دا في غوغل مابس بس، اعمل ابديت وبص".

وكان لأحد رواد مواقع التواصل رأي آخر حيث أشار إلى أن : غوغل مابس وغوغل ايرث من زمان مش بيكتب شمال وجنوب سيناء، عواصم رئيسيه بس، لكن في مايكروسوفت اللي هو بنج مابس او اوبن ستريت مابس هتلاقي شمال وجنوب سيناء".