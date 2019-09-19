4 مباريات مثيرة في افتتاح دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - العوضي النمر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، نحو 4 ملاعب يدشن أصحابها انطلاقة منافسات دوري الخليج العربي في نسخته الاحترافية الثانية عشرة، التي تشهد العديد من المتغيرات التي تنصب في صالح تطور اللعبة، من خلال التعاقد مع لاعبين متميزين، والاستفادة من جهد أبناء الفئات المستثناة من أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين.

وستكون الصفارة الأولى للحكام من ملعبي حتا والجزيرة، حيث سيكون جمهور حتا على موعد مع ديربي دار الحي، حينما يتقابل فريقهم العائد للأضواء مع شباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة، في لقاء مثير حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تأكيد أحقيتهم بالتواجد في عالم الأضواء والاحتراف، بينما يسعى شباب الأهلي إلى الفوز ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة السوبر.

فيما يقام دربي العاصمة بين الجزيرة والظفرة، فالجزيرة المتجدد ضم العديد من النجوم وعلى رأسهم عموري، ليشكل قوة ضاربة مع باقي زملائه بالفريق، ولن يكون منافسه الظفرة الطموح لقمة سائغة، لكونه يطمح في تحقيق مفاجأة تلهب المسابقة مبكراً، بينما يسعى بني ياس مع مدربه الجديد شايفر إلى تحقيق الفوز حينما يتقابل مع عجمان فارس الموسم الماضي، مع مدربه المصري أيمن الرمادي الذي يراهن على فريقه بعد فترة التحضير الجيدة.

مباريات اليوم الأول للدوري تختتم بلقاء مثير، يعتبر دربي الإمارة الباسمة في الزمن الجميل، حيث سيحرص الشارقة بطل الدوري على الدفاع عن لقبه الذي انتزعه الموسم الماضي بعد غياب استمر ربع قرن، وأضاف إليه بطولة السوبر، وهو يلاقي خورفكان ضيف الدوري الجديد مساء اليوم، ولن يكون اللقاء سهلاً كما يتوقع البعض، بل سيكون في قمة السخونة والإثارة.

الجولة الأولى تختتم غداً بلقاء الزعيم العيناوي مع كلباء، والفجيرة مع الوحدة، فيما تتجه كل الأنظار للقاء القمة في ديربي بر دبي والذي يجمع العميد النصراوي مع الإمبراطور الوصلاوي في لقاء جماهيري ينال كل الاهتمام.

مباريات اليوم

حتا ــ شباب الأهلي 18.45

الجزيرة ــ الظفرة 18.45

بني ياس ــ عجمان 21.15

الشارقة ــ الخورفكان 21.15

مباريات غدٍ

الفجيرة - الوحدة 18:45

العين - اتحاد كلباء 18:45

النصر - الوصل 21:45

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