الشارقة وخورفكان.. ديربي الزمن الجميل

المصدر: الشارقة- عز الدين جاد الله-خورفكان ــ محمد فضل

يحل فريق خورفكان ضيفاً على نظيره الشارقة في التاسعة والربع من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في لقاء ديربي من الزمن الجميل، طال الاشتياق له بعد سنوات طويلة من ابتعاد الفريقين عن مثل هذه الأجواء.

ويدخل الشارقة، بطل مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس السوبر، المواجهة، منتشياً بالفوز الأخير الذي حققه على شباب الأهلي، وإعلان نفسه بطلاً لكأس السوبر للمرة الأولى في عصر الاحتراف، في مهمة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

3 نقاط

من ناحيته، طالب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، لاعبيه بالتركيز في منافسات دوري الخليج العربي، ونسيان كأس السوبر، مشيراً إلى جاهزية فريقه للدفاع عن لقبه.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: ندرك خطورة خورفكان، وشاهدنا مستواه في مسابقة كأس الخليج العربي، ونتمنى أن يكون تركيزنا حاضراً لجني أول ثلاث نقاط في مسيرة مسابقة الدوري. وأضاف: نتطلع إلى الظهور بمستوى طيب، ونحن جاهزون للمواجهة، مشيراً إلى أن على اللاعبين أن يكونوا في قمة التركيز الذهني والبدني.

وأبدى العنبري احترامه لفريق خورفكان، منوهاً بأن فريقه يتطلع إلى البقاء ضمن فرق المقدمة، وأن يستمر ضمن المنافسين على مسابقات الموسم، مشيراً إلى أن اختيار الجاهز الفني للمهاجم غوميز لقيادة الهجوم، لم يكن من فراغ.

وقال: نسعى لإعطاء الفرصة لكل اللاعبين، وبالتأكيد، فإن جاهزية اللاعبين أمر مهم لأي فريق، مشيراً إلى أن البدلاء جاهزون في حال غياب أي لاعب، خصوصاً على صعيد حراس المرمى.

أضواء وشهرة

من جهته، وصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان مباراة الشارقة بالصعبة، لكن فريقه يبدو جاهزاً للمواجهة الأولى، مشدداً على أن فريقه يواجه البطل بحذر ودون خوف مع ضرورة التركيز في أولى مباريات الدوري مهم، أمام الشارقة بطل دوري الموسم الماضي وحامل لقب السوبر. ودعا كاميلي لاعبيه إلى عدم الخوف من مباراة اليوم، مشيراً إلى أن إدارة النادي قامت بجهود كبيرة لضم أفضل اللاعبين من المواطنين والأجانب، بعد التعاقد مع 20 لاعباً، وهو ما يعني أن فريقنا يملك الإرادة القوية التي تمنحه فرصة لإظهار الروح العالية اليوم.



ميندز: أتمنى التسجيل في الظفرة مجدداً

أكد ريان ميندز المحترف في صفوف الشارقة، أن بطل السوبر للموسم الحالي، وحامل لقب الموسم الماضي، جاهز لمنازلة نظيره خورفكان في أولى جولات الدوري، متمنياً أن يتمكن من التسجيل في المباراة الأولى، عندما فعل في الموسم الماضي ضد الظفرة، وكان صاحب ضربة البداية. وقال: قمنا بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وأسعى إلى بذل الجهد لنيل فريقي النقاط الثلاث في مستهل مشواره في الدوري، مشيراً إلى أن الضغوط موجودة دائماً علينا، وأعتقد أنه بعد فوزنا بالدوري والسوبر سيزداد، كل الفرق تنظر إلينا الآن كمنافس يسعون بقوة للفوز عليه، ونحن ندرك ذلك جيداً، ودائماً ما يذكرنا به المدرب، المهم لدينا العمل بشكل جماعي، حتى نستطيع أن نعبر جميعاً مع بعضنا.الشارقة- البيان الرياضي

دودو: نلعب دون ضغوط

أكد روفائيل دودو مهاجم خورفكان، أن لاعبي فريقه لا يهابون الشارقة، وقال: سنواجه 11 لاعباً مثلنا، نحترم المنافس كثيراً لا سيما أنه حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وأضاف: لكن يجب علينا اللعب بثقة كبيرة، واصفاً المباراة بالمهمة، وقال : سنخوض اللقاء، وسنلعب دون أي ضغوط. خورفكان- البيان الرياضي