الجزيرة والظفرة.. اختبار الصفقات المدوّية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن، أحمد عيسى

تحتل مباراة الجزيرة والظفرة اليوم على استاد محمد بن زايد، 18.45 مساءً في افتتاحية الدوري، أهمية خاصة، حيث تترقب الجماهير الظهور الأول لعمر عبد الرحمن، بقميص فخر أبوظبي، بالإضافة إلى رفاقه الذين قدموا في صفقات مدوية، الجميع يترقب لمسات «عموري» الساحرة مع القناص علي مبخوت. وأنهى «فخر أبوظبي» تحضيراته للركلة الأولى للدوري، عقب العودة بفوز ثمين 1/‏‏0 على النصر العماني في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

فلسفة

من جانبه، أكد الهولندي يورغن ستريبل جاهزية فريقه، موضحاً أنه سعيد لما وصل إليه اللاعبون الوافدون الجدد والقدامى من تجانس وانسجام، لكن بطبيعة الحال سوف نحتاج إلى المزيد من الوقت، لكي نطبق فلسفتنا التدريبية. وأوضح أن فريقه جاهز لمواجهة الظفرة والهدف الأول الفوز في جميع المباريات بالرغم من صعوبة هذا الأمر.

بداية

بدوره، أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه يسعى لبداية مختلفة بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، رافضا تكرار البداية السلبية في الموسم الماضي التي تعرض فيها للخسارة أمام الشارقة 0 - 4 حينها. وقال رازوفيتش: في الموسم الماضي كنت قد توليت تدريب الفريق قبل شهر فقط من موعد أول مباراة في الدوري وكان لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، أما هذا الموسم فأنا أكثر إدراكا بالفريق وطبيعة الدوري، صحيح أنني لا أتحكم في نتائج المباريات وكل مباراة لها ظروفها.

3

التقى الجزيرة والظفرة في 6 مباريات خلال 3 مواسم الأخيرة، وفاز الجزيرة في 3 مباريات مقابل واحدة للظفرة، بينما تعادل الفريقان في مباراتين. وقد تفوق فارس الغربية على فخر أبوظبي الموسم الماضي، وفاز ذهاباً 3/2، والإياب تعادلا 1/1، في مقابل تفوق جزراوي موسم 2017/ 2018، 3/1، والتعادل 2/2، أمام موسم 2016/ 2017، فشهد تفوق فخر أبوظبي على جاره فارس الغربية 4/0 ذهاباً وإياباً.

العطاس: تنافس قوي بين النجوم

أكد محمد العطاس لاعب فريق الجزيرة، أن فريقه يضم نجوماً كباراً، وهذا الأمر يدفع جميع اللاعبين إلى بذل أقصى جهد لحجز مركز في التشكيلة الأساسية، ما يعزز من قدرات الفريق بشكل عام، وأن الجزيرة يتسم بروح الأسرة الواحدة، والهدف الأول للجميع تحقيق الفوز، وأنه وزملاءه متحمسون لخوض المباراة الأولى في الدوري.