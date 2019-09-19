«الفريق 15» جاهز للنسخة «12»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعلن حكام كرة القدم، جاهزيتهم التامة لإطلاق صافرة إدارة مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين في نسخته الثانية عشرة، وهم يمثلون الفريق الـ «15»، في المنظومة الكروية، وأكدوا أن المبدأ هو النزاهة والعدالة عند اتخاذ القرارات داخل المستطيل الأخضر، بعد أن استعدوا تماماً فنياً وبدنياً، داخلياً وخارجياً، حيث خاضوا معسكراً ناجحاً في ألمانيا، تم خلاله الاهتمام بتنمية الجانب البدني، والعمل على تنمية الشق الفني، عبر العديد من مواقف اللعب التي تحدث خلال المباريات، إضافة إلى مناقشة العديد من الحالات التحكيمية، التي أفرزتها منافسات الموسم الماضي المحلية، والاستفادة من دروسها، خلال مهمتهم المقبلة، وقد عكفت لجنة الحكام طوال الفترة الماضية، على تهيئة الأجواء المناسبة لعمل قضاة الملاعب، وتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق التطور المنشود في مستواهم.

تحدٍ

وأكد الحكام جاهزيتهم للنسخة الثانية عشرة لدوري المحترفين، من خلال قوة الدفع الذاتية المتمثلة في (تقنية حكم الفيديو)، حيث يعتبر الموسم الجديد بمثابة تحدٍ للحكام، مع أنفسهم أولاً، قبل أن يكون مع مختلف عناصر اللعبة، سعياً للتميز وتقليل الأخطاء قدر المستطاع، وتطبيق العدالة بين جميع الفرق المشاركة، حرصاً على الظهور بمستوى متميز، يتواكب مع الطموحات، خاصة في ظل تطبيق حالة الانضباط، بصفوف الحكام خلال الفترة الماضية والمقبلة، وحرص اتحاد كرة القدم، على تهيئة الأجواء المناسبة، لمهمة الحكام، بتوفير معسكر إعداد نموذجي أقيم في ألمانيا، حاضر فيه العديد من الخبراء المختصين، إضافة إلى صقل المواهب الشابة، التي يتوقع لها مستقبل جيد، وفرضت وجودها من الموسم الماضي، حتى يظهر مستوى الحكام بصورة مشرفة، ويتناسب مع أهمية منافسات الموسم الجديد.

تحضيرات

وشهدت استعدادات قضاة الملاعب للنسخة الجديدة من دوري الخليج العربي، مراناً محلياً جماعياً، ثم أعقبه معسكر إعداد أقيم في ألمانيا، وشارك فيه عدد من الحكام الدوليين والأولى والمميزون، وتم خلاله التركيز على الإعداد البدني والذهني، وكسب المزيد من الثقافة والخبرة في مجال اللعبة، خاصة أن اتحاد الكرة يولي قطاع التحكيم أهمية كبيرة، لما له من أثر مهم في نجاح مسيرة الاتحاد والارتقاء بمسابقاته المختلفة، ويطمح الجميع إلى أن يتواكب الأداء التحكيمي، مع سخونة المنافسات وقوة المباريات، وتأكيد الثقة في كوادرنا التحكيمية الشابة، بأن تنال الفرصة، كما ظهر ذلك خلال منافسات كأس الخليج العربي.

مواكبة

ويواصل اتحاد الكرة سياسة الدفع بالعناصر الشابة خلال الموسم الجديد، وتجديد الدماء، حيث أصبحت الاستراتيجية العامة للعمل التحكيمي في المواسم الأخيرة، تعتمد على العناصر الشابة أولاً، من أجل الإحلال والتبديل، ومواكبة التوجه نفسه من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، ومع ذلك، فإن الدفع بالعناصر الشابة، لن يكون على حساب المباريات الهامة والحاسمة، وسيتم اختيار الحكم المناسب للمباراة المناسبة، ولعل من تابع مباريات كأس الخليج العربي، خلال الجولات الماضية، سيلاحظ منح الفرصة كاملة لحكام الدرجة الأولى، والعناصر الشابة الموهوبة، لصقل خبراتهم وتجهيزهم لمنافسة الدوليين.

الحكام الدوليون

محمد عبد الله حسن، عمار علي الجنيبي، سلطان عبد الرزاق المرزوقي، يعقوب يوسف الحمادي، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، حمد علي يوسف.

خبراء عالميون

نجحت لجنة الحكام في الاستعانة بـ 4 محاضرين، يتقدمهم السويسري مانويل نافارو مساعد مدير إدارة الحكام، مدير تطوير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والإسباني فرناندو غارسيا مستشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المشرف الفني على أكاديمية الحكام الآسيوية، والكولومبي أوسكار جروسيزك المحاضر الفني بالاتحاد الدولي، بالإضافة للبولندي غريغوري غروسيزك مدرب اللياقة البدنية بالفيفا، من أجل تقديم خبراتهم وثقافتهم التحكيمية إلى كوادرنا.

المساعدون

محمد أحمد الحمادي، حسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، زايد داوود سلمان، سبت عبيد سرور، جاسم عبد الله آل علي، مسعود حسن بلوك، جمعة حمد المخيني، علي راشد النعيمي.

10681

بلغ عدد تعيينات الحكام خلال الموسم الماضي حوالي 10681، سواء في مباريات رسمية أو ودية.

3386

المباريات الرسمية والودية التي أدارها قضاة الملاعب ومقيّمو الحكام خلال الموسم الرياضي.

2473

بلغ عدد المباريات الرسمية في مسابقات لجنة دوري المحترفين والتي ينظمها اتحاد الكرة 2473 مباراة.

6035

في الكم الكبير من المباريات التي قام قضاة الملاعب بإدارتها، تم إشهار 6035 بطاقة صفراء للاعبين.

273

شهدت مباريات الموسم الماضي، إشهار 273 حالة طرد مباشر.

226

تم إشهار البطاقة الحمراء 226 مر ة لحالات طرد بعد الحصول على الإنذار الثاني.

949

بلغ عدد المباريات الودية 949 مباراة، وشهدت تعيينات الحكام لإدارتها 2018 تعييناً.

250

بلغ عدد الحكام والحكام المساعدين الذين أسندت لهم إدارة المباريات 250 حكماً وحكماً مساعداً، و31 مقيّماً.

111

بلغ عدد المشاركات الخارجية 111 مشاركة، وبإجمالي عدد تعيينات بلغ 234 تعييناً.

تقنية الفيديو.. «تدخّل أقل وفائدة أكبر»

خلال الفترة الماضية، نظمت لجنة الحكام العديد من ورش العمل التخصصية، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، ونالت تقنية الفيديو التي يعتبر اتحاد الكرة، رائداً في تطبيقها، على المستويين الآسيوي والعربي، النصيب الأكبر، حيث تم استعراض وشرح تقنية الفيديو (VAR)، بحضور كل من علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وستيف بينيت المدير الفني، وديفيد إلاري المدير الفني في المجلس التشريعي لكرة القدم (IFAB)، وبمشاركة ما يقارب 40 حكماً، وأكد علي الطريفي مدير إدارة الحكام، خلال كلمته بالورشة على أهمية تقنية الفيديو، التي أصبحت من أساسيات كرة القدم، كيفية طرق استخدامها، وما يجب وما لا يجب فعله، في هذه التقنية، وقال الغرض منها، هو تسهيل عملية اتخاذ القرار عند الحكم، وأوضح أن فلسفة تقنية الفيديو، هي «تدخّل أقل –فائدة أكبر».دبي - البيان الرياضي

تطبيق الـ«تايم بريك»

مع انطلاقة الدوري الجديد، سيتم تطبيق (تايم بريك)، حيث سيتم إيقاف اللعب لمدة دقيقتين في كل شوط من شوطي المباريات، وفق تعليمات الاتحاد الدولي، من أجل تمكين اللاعبين من الانتعاش وشرب الماء للتغلب على الجو الحار الرطب، خاصة في الجولات الأولى من انطلاقة المنافسات. دبي - البيان الرياضي

اعتزال المخضرمين

لأول مرة منذ سنوات، يغيب عن التحكيم أربعة من الحكام المتميزين، بسبب الاعتزال، وهم المخضرم فهد الكسار، الذي اتجه للعمل الإداري، وتولى مهمة مدير فريق خورفكان في تجربة جديدة بالنسبة له، وكذلك الحكم المخضرم جاسم عيدي، الذي يعد واحداً من أفضل الحكام المساعدين خلال السنوات الماضية، ونبيل نعمان، وأحمد الطنيجي. دبي - البيان الرياضي