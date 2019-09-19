146صفقة و84 تجربة تـشعل المنافسة في دورينا

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهدت فترة الانتقالات الصيفية، عقد 146 صفقة في أندية دوري الخليج العربي للمحترفين بواقع 73 صفقة للاعبين المواطنين و43 صفقة للمحترفين الأجانب و26 صفقة للمقيمين، إلى جانب فئة مواليد ىالدولة، حيث تعاقدت الأندية مع 4 لاعبين من مواليد الدولة.

وجهزت الأندية نفسها لموسم التحدي، بخوض نحو 84 تجربة ودية في برامج الإعداد التي شملت التحضيرات الداخلية والمعسكرات الخارجية التي احتضنتها 9 دول وهي مصر وإسبانيا وألمانيا وسلوفاكيا والنمسا وسلوفينيا وهولندا والتشيك وصربيا.

وتعتبر النسخة الـ 12 لدوري الخليج العربي، مختلفة بجميع المقاييس، نظراً لارتفاع عدد الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تجاوز عدد التعاقدات في بعض الأندية 10 صفقات، لعل أبرزها خورفكان وحتا الصاعدان حديثاً إلى دوري الخليج العربي، واتحاد كلباء والفجيرة وبني ياس إلى جانب فريقي النصر والوصل اللذين يدخلان الموسم الجديد بـ 3 وجوه جديدة على مستوى المحترفين الأجانب، فيما حافظت بعض الفرق على تشكيلة الموسم الماضي مع تدعيم صفوفها ببعض العناصر الجديدة، لعل أبرزها أندية الوحدة والشارقة والجزيرة، إضافة إلى شباب الأهلي الذي لم يجرِ أي تعاقدات جديدة على مستوى اللاعبين المواطنين وطالت التغييرات 3 محترفين أجانب