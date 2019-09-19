حتا وشباب الأهلي.. مفاجآت وطموح

المصدر: دبي ـ علي الظاهري ـ إيهاب زهدي

يستضيف استاد حمدان بن راشد، لقاء حتا وضيفه شباب الأهلي في السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم، لحساب الجولة الافتتاحية الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويستهل شباب الأهلي مشواره في البطولة، بطموح البحث عن اللقب، والحذر من مفاجآت أصحاب الأرض في لقاء لن يكون سهلاً للطرفين، عطفاً على المستوى المميز للفريقين في كأس الخليج العربي.

ويسعى «الإعصار» إلى الخروج بنتيجة إيجابية، بعد العودة والصعود حديثاً إلى «الأضواء»، ويدخل اللقاء مكتمل الصفوف بلا إصابات أو غيابات، باستثناء اللاعب سعيد جاسم الغائب بسبب بند الإعارة الذي يمنعه من اللعب ضد ناديه الأصلي.

من جانبه، أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن فريقه لن يكون صيداً سهلاً أو لقمة سائغة لشباب الأهلي، وسيكون نداً قوياً، وقال: «المواجهة الأولى في دوري الخليج العربي، تجمعنا بمنافس من العيار الثقيل يستحق الاحترام، و(الإعصار) جاهز للمباراة، خاصة بعد إنهاء التحضيرات بصورة جيدة في الفترة السابقة، والتي استمرت لمدة شهرين»..

واعترف أن شباب الأهلي، الأقرب للفوز في المباراة، باعتباره من الفرق المنافسة باستمرار على حصد الألقاب، إلا أنه في المقابل لديه الثقة الكبيرة بفريقه الذي يتطلع إلى الفوز في جميع المباريات، لافتاً إلى أن مواجهة شباب الأهلي في ضربة البداية، يعتبر حافزاً قوياً من أجل المرحلة المقبلة.

وعن الوصول إلى التشكيلة الرسمية عن طريق كأس الخليج العربي، قال: «مباريات الكأس تحكمها معايير مختلفة، كونها تحتم إشراك لاعبين صغار في السن، إلا أن المسابقة كانت بمثابة فرصة جيدة لاختبار عدد من اللاعبين.

أمنية وانطلاقة

في المقابل، تمنى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، التوفيق لفريقه بتحقيق الفوز في بداية مشواره بالدوري، قائلاً: «الانطلاقة مهمة لأي فريق، حتى يحصل على الثقة، خاصة وأن لدينا مشواراً طويلاً جداً، وحتا منافس قوي، ولديه لاعبون ومدرب جدد، وأتمنى القيام بعملنا على أكمل وجه، والظهور بشكل جيد أمام حتا، وجميع المباريات تمنحنا دروساً مفيدة، ويجب أن نتعلم من جميع المواقف، والأهم أن ندافع عن شعار الفريق بأفضل صورة».

وعن كون بداية شباب الأهلي في الدوري أمام حتا الصاعد حديثاً إلى الدوري، قال: «جميع المباريات صعبة وكل الفرق لها احترامها، ولا يمكن أن نصف مواجهة حتا بالسهلة لكون الفريق صاعداً من دوري الدرجة الأولى، وسبق وشاهدت مباراتهم أمام الوصل، وهو فريق قوي وجيد، والأهم أن نكون نحن جاهزين للقيام بعملنا بنجاح»

يوسف جابر: هدفنا تمهيد الطريق إلى الدرع

أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، على صعوبة مواجهة حتا اليوم، في انطلاقة دوري الخليج العربي، وقال: «أمامنا مباراة صعبة، وكونها الأولى لكل فريق في مسابقة مهمة مثل الدوري، فكل فريق يطمح إلى تحقيق الفوز بها، ليدخل البطولة بقوة، خصوصاً أن الفوز في بداية المشوار، يمهد الطريق للمنافسة على الدرع، ونحن نشعر بمسؤولية، وبضرورة تحقيق الفوز». دبي - البيان الرياضي

لوبيز: نسعى إلى تكرار مفاجأة ليستر سيتي

أكد الإسباني كريستيان لوبيز، لاعب حتا، ثقته الكبيرة بفريقه الذي يمضي في الطريق الصحيح، مما يؤهله للفوز على أي فريق في دوري الخليج العربي، وقال: «المهم، الاستمرار على النهج عبر الالتزام والعمل الجاد في التدريبات من أجل تحقيق الهدف الأول وهو البقاء في دوري المحترفين».

وأضاف: «أسعى إلى المساهمة بقوة في تطوير منظومة العمل، وتعزيز مستوى الفريق، من أجل رفع سقف طموحات الفريق، والذهاب إلى ما هو أفضل من البقاء في الدوري، عبر تحقيق مركز جيد أسوة بفريق ليستر الانجليزي الذي فاز في موسم 2015-2016 بلقب الدوري الانجليزي «بريميرليغ» بسبب تكاتف أعضاء الفريق الذين تيقنوا بإمكانية تحقيق اللقب».

وكشف لوبيز، عن شعوره بالانسجام سريعاً مع حتا.دبي - البيان الرياضي