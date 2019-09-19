بني ياس وعجمان.. نقاط المعنويات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم-أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل فريق بني ياس ضيفه عجمان عند التاسعة والربع مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي النسخة 12، خلال مواجهة متكافئة يتطلع عبرها كل فريق لكتابة بداية سعيدة في المنافسة والخروج بنقاط الفوز الثلاث التي تساهم في رفع المعنويات ومنح الثقة للاعبين ومحبي النادي الفائز، ما يجعل المباراة ذات أهمية قصوى للفريقين.

دعم الجماهير

وأعلن المدرب شايفر أن فريقه يسعى للفوز على عجمان، موضحاً أنه جاهز للقاء وينتظر فقط دعم الجماهير، وأظهر الألماني احتراما للمنافس في ذات الوقت، وقال: سنلعب ضد منافس قوي أنهى الموسم الماضي في مركز جيد يعتبر الأفضل في تاريخه، وبالتأكيد نجاحه السابق يمنحه دفعة كبيرة حتى يحقق الأفضل في هذا الموسم، لذلك نتوقع أن نواجه خصما شرسا خاصة أنه يضم عناصر جيدة. كما جدد شايفر دعوته بعدم المبالغة في مدح فريق بني ياس على خلفية ظهوره الجيد في الفترة السابقة.

وأوضح أيمن الرمادي المدير الفني، أن أمله كبير في تعافي المحترف النيجيري جودوين مينشا من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها مؤخراً، وأكد الرمادي ثقته الكاملة في المحترفين الأربعة للفريق، واللاعبين المواطنين، مشيراً إلى أن ملامح التشكيل الأساسي للفريق بدأت تتضح، ويجد صعوبة في المفاضلة بين بعض اللاعبين لتقارب مستوياتهم في معظم مراكز الملعب.