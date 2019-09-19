«السماوي» الأكثر شباباً في دورينا

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

اعتلى بني ياس قائمة الأندية الأكثر شباباً في دوري الخليج العربي بمتوسط أعمار بلغ 21.7 سنة، طبقاً لقراءات «البيان الرياضي» في قوائم لاعبي الأندية المعلنة رسمياً من قبل رابطة دوري المحترفين على موقعها الرسمي، وبلغ عدد لاعبي بني ياس 49 لاعباً بمجموع أعمار بلغ 1.064 سنة، وضمت قائمة السماوي 5 لاعبين بعمر 17 سنة، و5 لاعبين بعمر 18سنة، و6 لاعبين بعمر 19 سنة، و6 لاعبين بعمر 20 سنة، و7 لاعبين بعمر 21 سنة، و5 لاعبين بعمر 22 سنة، و5 لاعبين بعمر 23 سنة، ولاعبين بعمر 26 سنة.

وحل نادي النصر في المركز الثاني بعدد لاعبين بلغ 56 لاعباً، ومجموع أعمار بلغ مجموع أعمارهم 1.256 سنة، ومتوسط أعمار بلغ 22.4 سنة، وضمت قائمة نادي النصر 4 لاعبين في عمر 17 سنة، و9 لاعبين في عمر 18 سنة، و10 لاعبين في عمر 19 سنة، و5 لاعبين في عمر 20 سنة، و3 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعباً واحداً في كل من عمري 23 و24 سنة، ولاعبين في عمري 25 و26 سنة.

الشارقة الثالث

بينما حل نادي الشارقة في المركز الثالث بقائمة لاعبين بلغت 54 لاعباً، ومجموع أعمار بلغ 1.217 سنة، في حين بلغ متوسط أعمار اللاعبين 22.5 سنة، وضمت قائمة الشارقة لاعبين في عمر 17 سنة، ولاعباً واحداً في عمر 18 سنة، و12 لاعباً في عمر 19 سنة، و12 لاعباً في عمر 20 سنة، و4 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعباً واحداً في عمر 22 سنة، و3 لاعبين في كل من الفئتين 23 و24 سنة، ولاعبين في عمر 25 سنة.

واحتل نادي الجزيرة المركز الرابع بمتوسط أعمار بلغ 22.7 سنة، وعدد لاعبيه 52 لاعباً بمجموع أعمار بلغ 1.158 سنة، وضمت قائمة الجزيرة 3 لاعبين في عمر 17 سنة، ولاعبين في عمر 18 سنة، و12 لاعباً في عمر 19 سنة، و6 لاعبين في عمر 20 سنة، و8 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعبين في عمر 22 سنة، ولاعباً واحداً في كل من الفئات 23 و24 و25 سنة، و3 لاعبين في عمر 26 سنة.

وجاء نادي الظفرة في المركز الخامس وعدد لاعبيه 46 لاعباً بمجموع أعمار بلغ 1.057 سنة، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين 22.9 سنة. وضمت قائمة فرسان الظفرة، 5 لاعبين في فئة 17 سنة، ولاعباً واحداً في عمر 18 سنة، و8 لاعبين في عمر 19 سنة، و3 لاعبين في عمر 20 سنة، و4 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعبين في عمر 22 سنة، و3 لاعبين في عمر 23 سنة، ولاعباً واحداً في عمر 24 سنة، و3 لاعبين في عمر 25 سنة، و7 لاعبين في عمر 26 سنة.

ونال فريق العين المركز السادس بمتوسط أعمار بلغ 23.2 سنة، حيث بلغ مجموع أعمار لاعبيه 1.021، في حين ضمت قائمته 44 لاعباً، وضمت قائمة العين لاعباً واحداً في عمر 18 سنة، و10 لاعبين في عمر 19 سنة، و7 لاعبين في كل من الفئتين 20 و21 سنة، ولاعباً واحداً في كل من الفئتين 22 و23 سنة، و3 لاعبين في الفئتين 24 و25 سنة.

وتلاه الوصل في الترتيب، حيث احتل المركز الخامس بفارق ضئيل عن العين وبلغ عدد لاعبيه 38 لاعباً بمجموع أعمار 882 سنة، ومتوسط أعمار بلغ 23.2 سنة، وضمت قائمة الوصل لاعباً واحداً في كل من الفئتين 17 و18 سنة، و7 لاعبين في عمر 19 سنة، و6 لاعبين في عمر 20 سنة، و3 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعباً واحداً في عمر 22 سنة، ولاعبين في عمر 23 سنة، و4 لاعبين في عمر 24 سنة، و4 لاعبين في عمر 26 سنة.

ونال الفجيرة المركز الثامن بفارق ضئيل كذلك عن العين والوصل، بمتوسط أعمار بلغ 23.2 سنة، وبلغ عدد لاعبيه 43 لاعباً بمجموع أعمار بلغ 999 سنة. vوضمت قائمة الفجيرة 5 لاعبين في عمر 17 سنة، و7 لاعبين في الفئتين 19 و20 سنة، ولاعباً واحداً في كل من الفئات 18 و21 و25 سنة.

العنابي تاسعاً

واحتل فريق الوحدة المركز التاسع بمتوسط أعمار بلغ 23.3 سنة، وبعدد لاعبين بلغ 34 لاعباً، وبمجموع أعمار بلغ 793 سنة. وضمت قائمة الوحدة 5 لاعبين في كل من الفئتين 18 و20 سنة، و4 لاعبين في الفئتين 21 و22 سنة، و3 لاعبين في فئة 19 سنة، ولاعباً واحداً في كل من الفئات 24 و25 و26 سنة.

وجاء اتحاد كلباء في المركز العاشر بمتوسط أعمار بلغ 23.4 سنة، ومجموع أعمار بلغ 1.239 سنة، في حين ضمت قائمته 53 لاعباً. وضمت قائمة اتحاد كلباء لاعباً واحداً في الفئات 17 و18 و23 سنة، و10 لاعبين في عمر 19 سنة، و12 لاعباً في عمر 20 سنة، و6 لاعبين في عمر 21 سنة، ولاعبين في الفئتين 22 و25 سنة.

وحل شباب الأهلي في المركز الحادي عشر، حيث بلغ متوسط أعمار لاعبيه 23.9 سنة، بمجموع أعمار بلغ 1.172 سنة، وبعدد 49 لاعباً.

وضمت قائمة شباب الأهلي 12 لاعباً بعمر 19 سنة، و8 لاعبين بعمر 20 سنة، و4 لاعبين بعمر 21 سنة، ولاعب واحد بعمر 21 سنة، ولاعبين في الفئتين 24 و26 سنة، و3 لاعبين بعمر 25 سنة.

وجاء عجمان في المركز الثاني عشر بمجموع لاعبين بلغ 43 لاعباً، ومجموع أعمار بلغ 1.042 سنة، ومتوسط أعمار بلغ 24.4 سنة، وضمت قائمة عجمان لاعباً واحداً بعمر 18 سنة، و6 لاعبين بعمر 19 سنة، و10 لاعبين بعمر 20 سنة، و4 لاعبين بعمر 21 سنة، ولاعبين في كل من الفئتين 23 و25 سنة. في حين جاء حتا في المركز الثالث عشر بمجموع أعمار بلغ 929 سنة، ومتوسط أعمار بلغ 24.4 سنة، وضمت قائمته 38 لاعباً.

وضمت قائمة حتا لاعباً واحداً بعمر 17 سنة، و3 لاعبين بعمر 18 سنة، ولاعبين في الفئات 19 و23 و24 و26 سنة، و7 لاعبين بعمر 20 سنة، و4 لاعبين بعمر 21 سنة.

الأكبر سناً

وحل خورفكان في المركز الأخير بمتوسط أعمار بلغ 26.9 سنة، ومجموع أعمار بلغ 807 سنة، وضمت قائمته 30 لاعباً.

وضمت قائمة خورفكان لاعباً واحداً في الفئات 19 و22 و24 سنة، و3 لاعبين بالفئات 20 و25 و26 سنة، ولاعبين في الفئتين 21 و23 سنة.

وتصدر خورفكان قائمة الأندية التي تضم لاعبين الأكبر سناً في دورينا، حيث ضمت قائمته لاعبين في عمري 36، و37 سنة، بينما ضمت قائمة الفجيرة لاعباً واحداً في عمر 37 سنة، وضمت قائمة الوحدة لاعباً واحداً في عمر 36، وضمت قائمة العين لاعباً واحداً في عمر 36 سنة، وضمت قائمة اتحاد كلباء لاعباً واحداً في عمر 36 سنة، وشباب الأهلي لاعباً واحداً في عمر 35 سنة.