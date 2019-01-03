الرميثي: غياب الأندية عن مؤتمر دبي الرياضي تقصير كبير

المصدر: أبوظبي البيان الرياضي

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أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكملت تحضيراتها لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بنسختها السابعة عشرة خلال الفترة 5 يناير لغابة 1 فبراير 2019 ، التي ستشهد الإمارات استضافة نسختها المحدثة لأول مرة.



وقال معاليه: تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية، وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية التي تقام على أرض الإمارات التي غدت وجهة عالمية للرياضة.



وأضاف: سنُقدم لآسيا والعالم أجمع بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة شعوب القارة بكافة المقاييس، في ظل خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى مستوى، انطلقت بروح التحدي والتفاني بحب الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم من قبل اللجنة العليا المحلية المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي وضعت بكافة خططها تقديم كل أنواع الدعم وتسخير كافة الإمكانيات والمقومات الداعمة لمواصلة نجاحات الإمارات على صعيد احتضان البطولات العالمية والقارية.

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