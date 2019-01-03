15 مليار دولار عائدات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت للاستشارات لعام 2017، أن عائدات أندية كرة القدم الأوروبية «الدوري الألماني والدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي» قد تجاوزت 15 مليار دولار، وبلغت أكثر من الضعف خلال العقد الماضي.

وأشارت التقرير إلى أن اتفاقات حقوق البث الجديدة في كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى بدء دورة حقوق بث جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ساهمت في تحقيق نمو لعائدات البطولات الخمس الكبرى بلغ 0.3 مليار دولار 3% ليصبح بذلك حجم سوق كرة القدم الأوروبية الإجمالي حالياً 27.3 مليار دولار بنمو بنسبة 5% مقارنة مع 2014-2015.

وحققت نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز عائدات بلغت 5.4 مليارات دولار في موسم 2015-2016، مقابل 5.3 مليارات دولار في موسم 2014-2015.

وحافظ الدوري الألماني على مركزه الثاني في كرة القدم الأوروبية من الإيرادات التي بلغت 3 مليارات دولار مع انطلاق دورة حقوق بث دولية جديدة تدعم نمو إجمالي الإيرادات بمقدار 152 مليون دولار 5%.

10 %

أما أندية الدوري الإسباني فقد حصدت عائدات بقيمة 2.7 مليار دولار، محققة بذلك نسبة نمو مقدارها 10% 252 مليون دولار موسم 2014-2015، ويعود ذلك إلى حركة بيع حقوق البث الموحدة الجديدة التابعة لها، ليصبح ثاني أغنى دوري أوروبي من حيث الإيرادات.

ويرجع ارتفاع إيرادات بطولات الدوري الإيطالي بنسبة 7% لتصل إلى 2.1 مليار دولار ترتيبات موسعة ومحسنة لوسائل البث وزيادة توزيعات الاتحاد الأوروبي إلى الأندية المشاركة في مسابقة الاتحاد الأوروبي.

إن أندية الدوري الفرنسي قد سجلت عائدات تقدر بـ1.6 مليار دولار في موسم 2015-2016.

وأسفرت دورة حقوق البث الإذاعي التي استمرت ثلاث سنوات وبدأت في الموسم 2015-2016، عن زيادة كبيرة في توزيعات الاتحاد الأوروبي إلى الأندية المشاركة، ونتيجة لذلك كانت أكبر الزيادات في العائدات للأندية خارج بطولات الدوري «الخمس الكبرى» مدفوعة بدوري أبطال أوروبا أو مشاركة الدوري الأوروبي.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى التي خلص إليها التقرير هو نمو إيرادات البث بنسبة 6% 0.4 مليار دولار في الموسم 2015-2016، وبلغ مجموعها 7.3 مليارات دولار عبر البطولات الأوروبية «الخمس الكبرى» والتي تمثل 49% من إجمالي الإيرادات.