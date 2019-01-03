قصي الفواز: 3 مبادرات لتطوير الكرة السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك 3 مبادرات تم اعتمادها لتطوير الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، تركز على أكاديمية الشباب وتجربة الجماهير، وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم، وكلها تندرج ضمن رؤية السعودية 3030.

وأوضح الفواز، أن الخوصصة ستلعب دوراً مهماً في عملية التطوير لأن كرة القدم تشكل بيئة جاذبة للاستثمار على المدى البعيد، وهو ما يفرض تقوية العلاقة مع شركاء كبار قادرين على المساهمة في تطوير اللعبة لجعل الدوري السعودي واحداً من أفضل الدوريات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة إدخال التقنيات الحديثة في كرة القدم، لتطوير العمل الإداري، وجعل اللعبة أكثر شعبية وزيادة عدد الجماهير، وتحسين أداء المنتخبات الوطنية بما يسهم في استقطاب المزيد من الشركاء والرعاة.

وقال: نطمح إلى جعل الدوري السعودي جذاباً، ولذلك قمنا بزيادة الدعم المالي للأندية العام الماضي ومساعدة بعضها على تسديد ديونها، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، وتوقيع عقد رعاية بـ6.6 مليارات ريال سعودي مع شركة اتصالات السعودية، واستضافة منتخبات وفرق عالمية مثل الأرجنتين والبرازيل ويوفنتوس وميلان.