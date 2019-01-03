رونالدو يحقق أرباحاً بـ 500 مليون دولار لـ «نايكي»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

كشف تقرير «فوربس»، عن أقوى الشركات التجارية الرياضية في العالم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ، يجني مليار دولار من شركة «نايكي» الأميركية، المتخصصة في الأزياء الرياضية، وأنه يسهم في 6 % من قيمتها السوقية، وفي المقابل، نجحت هذه الشركة في تحقيق أرباح تقدر بـ 500 مليون دولار، نتيجة رعايتها له.

وكانت علاقة الرعاية بين «نايكي» ورونالدو بدأت في 2003، عندما انتقل إلى يونايتد، ومنه إلى الريال. وخلال 13 عاماً، ارتدى رونالدو أكثر من 60 تصميماً رياضياً للشركة الأميركية. وتحاول الشركات العالمية، استثمار شعبية رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيه على كل حساباته الرسمية 260 مليون شخص حول العالم.