6 مليارات دولار عائدات مونديال 2018

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي أمس عن القوة الاقتصادية التي أصبحت تشكلها كرة القدم في العالم، بفضل ارتفاع عائدات حقوق البث التلفزيوني وتطور سوق الرعاية للأندية واللاعبين وكل الأنشطة، التي ترتبط بصناعة الرياضة.

وأشار التقرير الاقتصادي الذي تم توزيعه على هامش المؤتمر إلى أن وصول العائدات المالية لكأس العالم بروسيا 2018 إلى 6.1 مليارات دولار منها 400 مليون دولار مجموع الجوائز المالية وعن تخصيص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمبلغ 1.250 مليون دولار دعم سنوي لكل اتحاد عضو و40 مليون دولار لكل اتحاد قاري، كما أشار التقرير إلى حصول المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا (تونس ومصر والسعودية والمغرب) على 32 مليون دولار.

إنفاق

وبلغت تكلفة تنظيم كأس العالم روسيا 13.4 مليار دولار منها 8.86 مليارات تم إنفاقها على تحسين البنية التحتية لخدمات المواصلات والبنية التحتية الرياضية، وزار روسيا خلال المونديال 1.5 مليون سائح وتشير الإحصاءات إلى أن معدل إنفاق كل سائح بين 5 و8 آلاف دولار.

وبفضل استضافة كأس العالم ارتفعت نسبة النمو في روسيا 1%، كما ارتفعت قيمة الروبل مقارنة بالدولار الأميركي، وبلغ حجم الاستهلاك المحلي خلال البطولة 4 ملايين دولار.

كما أشار التقرير إلى أن عائدات البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي للفترة بين 2016 و2019 إلى 6.92 مليارات دولار فيما بلغت أرباح «البريمرليغ» 234 مليون يورو في موسم 2016-2017 مقابل 3.662 مليارات يورو للموسم نفسه للدوري الإسباني.