الرميثي: أنديتنا مقصّرة بغيابها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة أن مؤتمر دبي الدولي للاحتراف يواصل مضيه على طريق التميز في نسخته الثالثة عشر التي شهدت حضوراً مميزاً، مشيراً إلى أن الجلسة الرئيسية شهدت حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأمر الذي يعد استمراراً للنجاح الكبير الذي يحققه المؤتمر كل عام حيث قدم رئيس الاتحاد الدولي كماً كبيراً من المعلومات المميزة وتحليلاً كاملاً لمستقبل كرة القدم الأمر الذي أثرى جلسات المؤتمر بشكل كبير، وننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيم المؤتمر والدعوة والحضور المتميز الذي جاء أغلبه للأسف من خارج دولة الإمارات.

وقال: أود أن أوجه رسالة لأنديتنا المحترفة وغير المحترفة بأن دبي تشهد مؤتمراً عالمياً يحاضر فيه كبار الشخصيات الرياضية على مستوى العالم من لاعبين وحكام وأساطير كرة القدم ورؤساء اتحادات ومشاهير وإداريين وأنديتنا غائبة عن هذا الحدث المهم وهذه ليست المرة الأولى.

وأضاف: أنا مستاء للغاية من غياب أنديتنا لا مسؤول ولا مدير ولا مدرب أو لاعب، وكأننا وصلنا للسقف الأعلى للتطور في كرة القدم ولا نحتاج إلى الاستماع إلى تجارب الآخرين، مع أننا مازلنا نحبو في كرة القدم، فأنديتنا مقصرة بغيابها عن هذا المؤتمر المهم.

وقال: الأندية مقصرة جداً، خصوصاً وأن المؤتمر يقام على أرض الدولة والبعض يسافر خارج الدولة لحضور المؤتمرات وينفق الأموال، وضيوفنا شرفونا وسعداء بمشاهدة هذه الكوكبة المميزة من الضيوف.