بيع 90 % من تذاكر مباريات مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، مدير بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، عن بيع 90% من تذاكر البطولة حتى الآن، مؤكداً أنه تم بيع 70% من تذاكر المباراة النهائية، على أن يتم طرح نسبة 20% محجوزة للبيع أمام الجماهير عقب تحديد هوية فرق المربع الذهبي لإتاحة الفرصة لجماهير الأندية المتأهلة لنصف النهائي والنهائي للحصول على تذاكر لمؤازرة فرقها.

كما كشف العواني عن أن الإمارات تدرس التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في النسخ المقبلة بنظامها الحالي أو المستقبلي عقب تحديده من الفيفا في حال التأكد من تحقيق عوائد اقتصادية جيدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات شفهية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن استضافة البطولة مجدداً أحد الخيارات المطروحة في السنوات المقبلة.

وقال العواني خلال الجلسة الإعلامية التي عقدت أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، إن اللجنة المنظمة أعدت حفلاً مبسطاً لافتتاح البطولة مدته دقائق وذلك مثلما عليه الحال في مختلف بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وذلك حتى لا تتضرر أرضية الملاعب، موضحاً أنه تم استخدام تقنية جديدة لأول مرة في آسيا والمنطقة للحفاظ على عشب ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد، عبارة عن «خياطة» لأرضية الملاعب كي لا تتأثر من كثرة المباريات خاصة وأن ملعب مدينة زايد الرياضية استضاف فعاليات اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة قبل أيام وتم زرع أرضية جديدة في مزرعة خاصة وبدأنا في تركيبها منذ أيام.

وأضاف: «اللجنة المنظمة المحلية أكملت جاهزيتها للبطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الرابعة وهو ما يؤكد ثقة العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم في القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، خاصة وأن الإمارات أثبتت نجاحاً تنظيمياً فائقاً من خلال توافر البنية التحتية الهائلة في العديد من الأحداث العالمية ومنها كأس العالم للأندية أعوام 2009 و2010 و2017، ونسعى خلال النسخة الحالية إلى مواصلة تلك النجاحات وتنظيم بطولة على أعلى مستوى».

وأعرب العواني عن أمنياته بالتوفيق لفريق العين في مهمته أمام ويلينغتون النيوزيلندي في افتتاح البطولة، مؤكداً أن العين يمثل كرة الإمارات والجميع يتطلع إلى الفوز وتحقيق إنجاز آخر بعد المستوى المتميز الذي قدمه الجزيرة في البطولة الماضية وحصوله على المركز الرابع.

توقع

وأشار العواني إلى أنه يتوقع حضوراً جماهيرياً بنحو 150 ألف متفرج ومشجع لمباريات البطولة، في ظل الطلب المرتفع على شراء التذاكر ورغبة الجماهير في متابعة الفرق العالمية لاسيما وأن البطولة تشهد مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بالإضافة إلى مشاركة فريقين عربيين هما العين والترجي التونسي، بالإضافة إلى توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير الأرجنتينية لمساندة بطل كأس ليبرتادوريس.

تسجيل

وأوضح العواني أن البطولة شهدت تسجيل 9000 متطوع عبر برنامج المتطوعين الرسمي للبطولة بالإضافة إلى برنامج المارشال الإماراتي للمتطوعين والذي يضم مجموعة كبيرة من الشباب الإماراتي الذين شاركوا في تنظيم فعاليات وأحداث عالمية عدة في الدولة وخارجها، وستشهد كل مباراة من مباريات البطولة وجود ما يقرب من 800 متطوع لخدمة البطولة والجماهير في مختلف النواحي التنظيمية، مشيراً إلى مشاركة 1300 فرد من مختلف الجهات في تنظيم كل مباراة سواء رجال الأمن أو الشرطة والنقل والمتطوعين.

ونوه العواني بأن النسخة الماضية حققت عائدات اقتصادية وإعلامية هائلة، وأن التوقعات مبشرة بخصوص العائدات في النسخة الحالية، إذ بلغت قيمة العائدات الإعلامية من تنظيم البطولة حتى الآن وقبل بدايتها ما يصل قيمته إلى 50 مليون درهم سترتفع مع نهاية البطولة، وقال: العوائد مبشرة والأرقام التي تحققت حتى الآن جيدة للغاية سواء الاقتصادية أو الإعلامية والتسويقية، حيث حظيت البطولة حتى الآن بـ 2.5 مشاهدة للمقاطع الترويجية للبطولة، وأكثر من 35 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تضاعف المشاهدات على الموقع الرسمي للبطولة إلى 8 ملايين مشاهدة، فضلاً عن العائدات الخاصة بالفنادق حيث تم حجز ما يقارب من 13 فندقاً للفرق المشاركة في مدينتي أبوظبي والعين بإجمالي 5000 ليلة فندقية وذلك للفرق فقط دون احتساب حجوزات الجماهير خلال البطولة.

وشدد العواني على أن فريق ريال مدريد يعامل كأي فريق آخر من الفرق المشاركة في البطولة، وأي طلبات أخرى يطلبونها من ناحية الإقامة أو خلافه تكون على نفقتهم الخاصة بعيداً عن لوائح البطولة مثلما حدث العام الماضي.

تذاكر مجانية

قبل أقل من 72 ساعة من انطلاق مسابقة مونديال الأندية وفي إطار الحملات الداعية لحشد الجماهير خلف ممثل الوطن بادر أحد أعضاء لجنة الشرف العيناوية بتقديم 600 تذكرة مجانية للأمة العيناوية لحضور المباراة الافتتاحية التي تجمع الزعيم بتيم ويلينغتون النيوزلندي بعد غد الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد، حسب ما أورد موقع جماهير العين أمس، وكانت جماهير النادي تجاوزت هي الأخرى فقدان فريقها للقب كأس رئيس الدولة، الذي توج به الموسم الماضي، وسارعت للتنسيق في ما بينها خلال مواقع التواصل الاجتماعي للاتفاق على آلية تشجيع فريقها والاحتشاد مبكراً على مدرجات الملعب لمساندة اللاعبين في أول مباراة عالمية لهم. العين - البيان الرياضي

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