مؤازرة عالمية للعين في البطولة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

سيحظى العين بمؤازرة عالمية، وتشجيع أممي خلال مشاركته في النسخة 15 من مونديال الأندية «الإمارات 2018» التي يفتتحها بلقاء فريق ويلينغتون النيوزيلندي على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 12 الجاري، وذلك بسبب وجود 6 لاعبين من جنسيات مختلفة سيرتدون شعار الفريق البنفسجي في البطولة العالمية، وتقف خلف كل لاعب جالية كبيرة من مواطنيه الموجودين بالدولة، حيث يلعب في صفوف «الزعيم» كل من الياباني شيوتاني، والبرازيلي كايو لوكاس، والمصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرغ، إضافة إلى المالي حامد دومبيا، والبرتغالي روبن روبيرو، اللذين قام العين بقيدهما مؤخراً في صفوفه للمشاركة في المونديال.

وتتصدر الجالية المصرية عدد المشجعين المتوقع مساندتهم العين، ولن تكون الجالية اليابانية بأقل وجوداً في المدرجات، فإضافة لوجود مواطنها شيوتاني فإن البرازيلي كايو لوكاس يحظي بحب كبير من قبل الجماهير اليابانية بعد أن قضى فترة ناجحة بالدوري الياباني، قبل انضمامه إلى العين.