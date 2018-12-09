مشجعان من نيوزيلندا أول القادمين إلى العين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لم يمنع بعد المسافة التي تفصل بين نيوزيلندا والإمارات حضور مشجعي النادي النيوزلندي المشارك في بطولة كأس العالم للأندية، إلى العين، لمتابعة أولى مباريات فريق ويلينغتون ضد الزعيم يوم الأربعاء في افتتاح الحدث العالمي الكبير الذي يجذب أنصار الملايين من حول العالم.

وقرب عشق وجنون كرة القدم المسافة، بين العاصمة النيوزيلندية ومدينة العين، جاذباً مشجعين من فريق ويلينغتون، كانا أول الحاضرين لدعم الفريق وتأكيد الولاء، مع الحرص أيضاً على التواجد في واحدة من أهم البطولات العالمية.

واحتفى المشجع تيم كيلكولي بوصوله إلى العين برفقة زوجته بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 21 ساعة، معرباً عن فخره بأن يكون مع ناديه المفضل في المدينة، التي تستضيف لقاء الافتتاح، واختار المشجع النيوزيلندي وزوجته أن يكونا بالفندق نفسه، الذي تقيم فيه بعثة ويلينغتون بطل قارة أوقيانوسيا الذي احتفى بمقدم مشجعيه.