طائرة خاصة تنقل بعثة ريال مدريد إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصل بعثة ريال مدريد الإسباني إلى أبوظبي يوم 16 ديسمبر الجاري، للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، حيث يستهل بطل أوروبا وحامل لقب النسخة الماضية في العاصمة الإماراتية مشاركته في البطولة اعتباراً من الدور نصف النهائي المقرر في الثامنة والنصف مساء 19 ديسمبر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية مع الفائز من مواجهة الدور الثاني، التي تجمع بين جوادلاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف وكاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا.

وتصل بعثة الفريق «الملكي» والمتوج بكأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 على متن طائرة خاصة، عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث من المتوقع أن تحاط البعثة بإجراءات أمنية مشددة مثلما كان عليه الحال في البطولة الماضية.

كما تحدد موعد وصول بقية الفرق المشاركة في البطولة، إذ تصل بعثتا الترجي التونسي وجوادلاخارا المكسيكي مساء اليوم الاثنين، عبر مطار دبي الدولي على أن يتوجه الفريقان مباشرة إلى مدينة العين، بينما تصل بعثة كاشيما انتلرز الياباني وبطل كأس ليبرتادوريس يوم 12 ديسمبر الجاري.

وحددت اللجنة المنظمة ملاعب التدريب وهي سلطان بن زايد (المؤسسات) ونادي الضباط، واستاد الكريكت، وملعب الشعبة العسكرية، وملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، أما في العين فتحددت ملاعب التدريب في استاد خليفة بن زايد والملاعب الفرعية 1و2و3، واستاد طحنون بن محمد، وملعب أصحاب الهمم بالعين.