الترجي وغوادلاخارا يصلان عبر مطار دبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

تصل إلى الدولة غداً وبعد غدٍ عبر مطار دبي الدولي بعثتا فريقي غوادلاخارا المكسيكي والترجي التونسي، استعداداً لمشاركتهما في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018».

ويصل فريق غوادلاخارا المكسيكي في الساعة الثامنة مساء غد، فيما تصل بعثة الترجي التونسي في الثانية عشرة صباح بعد غد، إذ من المقرر أن يتوجه الفريقان من دبي إلى مدينة العين مباشرة لبدء تحضيراتهما للبطولة.

ويخوض الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وممثل القارة السمراء، والذي يشارك بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بمباراته الأولى في البطولة يوم 15 ديسمبر الجاري مع الفائز من اللقاء الافتتاحي بين العين الإماراتي وويلينغتون النيوزيلندي، وذلك في الدور الثاني للبطولة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أما غوادلاخارا المكسيكي فيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة كاشيما إنتلرز الياباني يوم 15 ديسمبر الجاري على نفس الملعب، حيث يواجه الفائز منهما فريق ريال مدريد الإسباني يوم 19 ديسمبر في مباراة الدور نصف النهائي على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.