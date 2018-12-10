«فيفا» يسلم العين شهادة المونديال

المصدر: العين - طلحة عبد الله

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي العين رسمياً شهادة المشاركة في النسخة 15 لكأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماع الذي انعقد أمس بقاعة المؤتمرات باستاد خليفة بن زايد في نادي العين، بحضور لاعبي العين والجهازين الفني والإداري، واستلم وثيقة المشاركة محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، المشرف على الفريقين الأول والرديف، وسلمها له بافيل لوزانوف، المنسق العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم لمباريات كأس العالم المقررة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وعلى جانب آخر أدى فريق العين تدريباته، مساء أمس، على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة تيم ويلينغتون النيوزيلندي بعد غدٍ، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية المونديال، وعمد الكرواتي زوران ماميتش خلال التدريب إلى تلقين اللاعبين الجمل التكتيكية والفنية بعد تمارين الإحماء، والإطالة والاستشفاء، كما عمل على تصحيح ومعالجة الأخطاء، التي ظهرت على أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام الوصل في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، وسيتابع الفريق البنفسجي ممثل الدولة في المونديال تحضيراته الميدانية اليوم، على أن يختتمها غداً الثلاثاء بمران أخير.