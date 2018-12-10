وضع اللمسات النهائية على تجهيزات كأس العالم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أصبحت منافسات النسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» على بعد أيام قليلة، إذ من المتوقع أن تشهد البطولة أجواءً نموذجيةً تلتهب بالحماس.

وتسير التحضيرات النهائية لاستضافة البطولة على قدم وساق، حيث ينتظر الجمهور بكلّ شغف مشاهدة اللاعب الأفضل عالمياً بلا منازع، الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، على ملاعب العاصمة الإماراتية أبوظبي بصحبة فريقه ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة.

وأصبح ملعب مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد في أتمّ الجاهزية لاحتضان نخبة أندية العالم، حيث تم تجهيز أرض الملعبين ببساط عشبي مثالي، فيما استكمل الفريق المشرف على العمل تجهيز غرف اللاعبين بأبهى حلّة ممكنة، بينما ستضمن مقاعد المشجعين أجواءً لا تنسى للجماهير.

كما استعدت مدينتا أبوظبي والعين للترحيب بالفرق المشاركة والمسؤولين واللاعبين والمتابعين من عشاق اللعبة، وتضمّ الأندية التي حجزت مكاناً لها على قائمة البطولة: كاشيما أنتلرز، بطل دوري أبطال آسيا؛ والترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا؛ وجوادالاخارا بطل الكونكاكاف؛ إضافة إلى ويلينغتون، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا؛ وريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، الذين سيتنافسون مع فريق العين ممثل دولة الإمارات لتكون الفرق السبعة في انتظار انضمام الفائز من المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وقال سالم السليماني، مدير إدارة العمليات في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: «تسير التحضيرات النهائية لاستضافة البطولة على نحو مثالي، ضمن منافسة ستجمع نخبة أندية العالم على أرض أبوظبي. وقد اكتملت الاستعدادات على صعيد تجهيز الملاعب والفرق التطوعية وتحضير المدن المضيفة، ونحن كجهة منظمة في أتم الجاهزية لاستضافة مباريات البطولة».

وأضاف: «نضع الآن اللمسات الأخيرة للتأكد من أن كل شيء يسير وفق الخطط المرسومة».