سعد بقير نجم الترجي التونسي لـ«البيان الرياضـي»: نحلم بمواجهة الريال

المصدر: حوار - محمد صادق

أعلن سعد بقير لاعب المنتخب التونسي ونادي الترجي جاهزيته للمشاركة مع ناديه في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، مشير طموحات كبيرة في مونديال الأندية من أجل تشريف الكرة التونسية والعربية والأفريقية.

وكان سعد بقير نجم نهائي دوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدفين من ثلاثة في شباك الأهلي المصري قاد بهما شيخ الأندية التونسية إلى لقب «الأميرة السمراء» للمرة الثالثة، والتأهل إلى مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ الترجي.

طموحات

وتحدث سعد بقير لـ«البيان الرياضي» في حوار عبر الهاتف من تونس قبل حضور الفريق إلى الإمارات عن مشاركة الترجي في مونديال الأندية وطموحات الفريق في البطولة، وترقب ديربي عربي بين الترجي والعين في حال فوز الأخير على ويلينغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية.

ماذا عن جاهزيتك بعد أن هددت الإصابة مشاركتك مع الترجي في مونديال الأندية؟

الحمد لله تعافيت من الإصابة وسأتواجد في قائمة الفريق في الإمارات، وأنا جاهز للمشاركة في مونديال الأندية بنسبة 90%، وقد أشارك في جزء من المباراة الأولى للفريق في البطولة يوم 15 ديسمبر الجاري بحسب ر الآسيوية والعربية والإماراتية، ونستعد بشكل جيد لمواجهته في مباراتنا الأولى بعد أن تعرف الجهاز الفني على نقاط قوة وضعف الفريق، بالتأكيد نحترم فريق العين، وأعتقد أن المباراة ستكون ديربي بطعم خاص وتحظى بالإثارة والمتعة والحضور الجماهيري الغفير.

حظوظ

هل إقامة البطولة في الإمارات يعزز من حظوظ الترجي خاصة في ظل تواجد الجماهير العربية؟

من دون شك، ومتأكد أن الترجي والعين لن يحظيا فقط بمؤازرة الجالية التونسية والجماهير الإماراتية، وإنما ستقف كل الجماهير العربية خلف الفريقين لأن الهدف في مثل هذه البطولات هو تشريف الكرة العربية والظهور بمستوى قوي أمام العالم، ونتمنى إسعاد الجماهير التونسية والعربية وتشريفهم في كأس العالم للأندية.

هل حظوظ ريال مدريد هي الأقوى للاحتفاظ بمونديال الأندية رغم رحيل رونالدو؟

رغم أني من عشاق برشلونة الغريم التقليدي للريال، إلا أن ريال مدريد من أكبر أندية العالم ولا يتأثر برحيل لاعب.

لقب

سأعود بك إلى فوز الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا.. هل توقعتم الفوز بالبطولة خاصة بعد البداية غير الجيدة للفريق في دور المجموعات؟

منذ بداية الموسم هدفنا كان المنافسة على اللقب الأفريقي، بالفعل بدايتنا كانت صعبة ولكن بعد وصولنا إلى نصف النهائي توقعنا الفوز بالبطولة والذي جاء بعد جهد وتعب، ولذلك كانت الفرحة طاغية خاصة وأنها جاءت على حساب الأهلي المصري الذي تفوق علينا في السنوات الأخيرة وبعد أحداث مباراة الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف ولكن لم يساورنا الشك في قدرتنا على الفوز والتتويج باللقب.

كنت النجم الأول للنهائي بلا منازع.. هل توقعت تسجيل هدفين قدت بهما الفريق نحو اللقب؟

بصراحة لم أتوقع تسجيل هدفين، كنت متفائل بتسجيل هدف واحد، ولكن حالفني الحظ وسجلت هدفاً ثانياً غالياً فتح الطريق أمامنا نحو البطولة، وأعتبرهما أغلى هدفين في تاريخي، وللعلم الهدف الثاني الذي سجلته هو أول هدف أحرزه بالرأس في حياتي.

هل تفكر في الاحتراف في أوروبا؟

بالطبع حلم أي لاعب اللعب في أحد الدوريات الأوروبية القوية، ولكن تركيزي منصب مع الترجي على مشاركتنا في مونديال الأندية خاصة وأن البطولة فرصة أمام جميع اللاعبين لإظهار قدراتهم وتقديم مستوانا الحقيقي.

عرض

وماذا إذا وصلك عرض للعب في الدوري الإماراتي أو أحد الدوريات العربية؟

الدوري الإماراتي دوري كبير وأي لاعب عربي يتمنى اللعب في الإمارات وليس لدي مانع من الاحتراف في أحد الأندية الإماراتية، لكن لم يصلني عروض من الإمارات، وإنما وصلتني عروض من بعض الأندية الخليجية والعربية خلال الفترة الماضية إلا أن نادي الترجي فضل استمراري حتى الآن.

من مثلك الأعلى؟

بالطبع ليونيل ميسي.