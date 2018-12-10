السفير الفرنسي: «يلا» يا الزعيم أنا معك

المصدر: العين - طلحة عبدالله

نشر السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات لودفيك بويه، أمس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو أعلن فيه دعمه وتشجيعه للزعيم الإماراتي في مباراته أمام تيم ويلنغتون النيوزلندي بعد غد على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح النسخة 15 لمونديال الأندية، وبدأ بويه حديثه بلغة عربية فصيحة وعلى خلفية موسيقية لأغنية (أنت عمري) لأم كلثوم قائلاً: «السلام عليكم يا أهل الإمارات، أنا اليوم في العين، وسعيد بالعودة إلى النخلة وجبل حفيت، إن شاء الله الزعيم سيفوز في مباراته بكأس العالم للأندية يوم الأربعاء، يلّا يا الزعيم أنا معك، إلى اللقاء ونهاركم سعيد».

ووجد حديث السفير الفرنسي عبر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً من قبل رواد التواصل بإعادة التغريدة والإعجاب والردود، فيما رحبت جماهير العين به، وعبرت عن سعادتها بالمشجع العيناوي البارز، معربين عن تمنياتهم وتفاؤلهم ببداية مثالية وظهور قوي للزعيم العيناوي في المواجهة المرتقبة، وأكدوا أنه ليس مستغرباً أن يشجع العين نخبة من رجالات المجتمع والمشاهير داخل وخارج الوطن، لأنه الزعيم العالمي.