محمد صلاح يستعيد 330 ألف متابع على «إنستغرام» خلال 24 ساعة

المصدر: البيان

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استعاد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، 330 ألف متابع على منصة «إنستغرام» خلال 24 ساعة.

ونجح صلاح في تعويض التراجع الذي أصاب عدد متابعيه على منصة «فيسبوك»، إذ بلغ قام أكثر من 100 ألف شخص بمتابعته، وذلك حسبما أفاد موقع «في الفن» الإخباري.

جاء ذلك عقب نشر النجم الدولي مقطع فيديو، أول من أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، حيث خرج عن صمته مناشداً العالم إيقاف ممارسات العنف الوحشي في غزة.

وأكد صلاح أنه «ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وقال: «شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تُدمي القلوب»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحمُّل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع».

وأضاف: «جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها»، مشدداً على ضرورة «أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً».

وتابع: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً».

وناشد نجم ليفربول جميع قادة العالم التكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، مؤكداً أنه «يجب أن تسود الإنسانية».

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