حاكم أم القيوين: استضافة الأولمبياد الخاص حدث تاريخي

المصدر: Ⅶ أم القيوين- وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بقاعة الاتحاد أمس، وفدي غانا وأوغندا المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالوفدين، متمنياً لهما طيب الإقامة في إمارة أم القيوين والتوفيق في الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 14 وحتى 21 مارس الجاري.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز الفعاليات التي نفذتها اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، مثمناً جهود اللجنة وكافة المتطوعين في استضافة الوفود وتوفير كافة مقومات الراحة لهم.

وأكد سموه أن استضافة العاصمة أبوظبي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص حدث تاريخي يسجل كإضافة مهمة في مجال الرياضة الإماراتية مشيداً سموه بهذه الاستضافة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

تكريم

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين بتكريم وفدي غانا وأوغندا بالإضافة إلى تقليد اللاعبين المشاركين بالميداليات التذكارية المقدمة من اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص بأم القيوين. وتم التقاط الصور الجماعية لصاحب السمو حاكم أم القيوين مع الوفدين.

من جانبه، أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، جاهزية الشرطة لتأمين زيارة الوفود وتنقلها داخل الإمارة من خلال نشر الدوريات المرورية وتأمين حركة السير بما يضمن حركة سلسة لمركبات الوفود مشيداً بتعاون كافة الجهات المعنية بالاستضافة لضمان نجاح البرنامج.

مساهمة

كما نوهت علياء محمد الغفلى رئيسة اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، بحرص اللجنة على المساهمة بشكل فعال في إنجاح الحدث ودعم أصحاب الهمم والعمل على تمكينهم للقيام بأدوارهم في المجتمع، وأعربت عن سعادتها لاستضافة إمارة أم القيوين بعض الوفود المشاركة ضمن برنامج المدن المضيفة الذي يهدف إلى نشر الوعى في المجتمع وتعزيز التواصل مع أصحاب الهمم ونشر قيم التلاحم والتسامح.

من جهتها، أوضحت ميرة المحرزي رئيسة اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، أن برنامج المدن المضيفة يركز على تمكين أصحاب الهمم من خلال دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في الفعاليات المصاحبة لزيارتهم أم القيوين. وأشارت إلى أن وفود الأولمبياد الخاص التي تستضيفها أم القيوين قضوا أوقاتاً سعيدة في ربوع الإمارة قبل انطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوطبي 2019، حيث يهدف برنامج المدن المضيفة إلى تهيئة اللاعبين نفسياً قبل خوض منافسة الألعاب العالمية والتعرف على أبرز المعالم السياحية والثقافية بالإضافة إلى التعارف والتقارب وتكوين الصداقات بين وفود الدول المشاركة.

حضور

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعلياء محمد الغفلي رئيسة اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص بأم القيوين، والعقيد سعيد عبيد بن عران رئيس اللجنة الأمنية للأولمبياد الخاص بأم القيوين وميرة المحرزي رئيسة اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص بأم القيوين ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية.

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