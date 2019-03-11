سفارة الدولة تودّع المنتخب البريطاني

المصدر: لندن - وام

نظمت سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة حفل توديع للفريق البريطاني المشارك في الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص في أبوظبي، وأعرب سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة عن تمنياته للفريق بالتوفيق والنجاح، معرباً عن ثقته بأن دولة الإمارات ستنظم حدثاً عالمياً على أعلى المستويات كما تعودنا، متمنياً أن يستمتع الفريق بزيارته للإمارات وأن يعودوا محملين بأجمل الذكريات. حضر الحفل أعضاء اللجنة التنفيذية للفريق البريطاني وأعضاء الفريق المكون من 128 لاعباً بجانب مشاركة عدد من طلبة الدولة المبتعثين في بريطانيا.