«السوان» يستقبل الوفود بالفعاليات التراثية والشعبية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

جذبت العروض التراثية والشعبية في ميدان السوان لسباقات الهجن في رأس الخيمة، أول من أمس، وفود الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019، وذلك ضمن برنامج المدن المضيفة، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تحت شعار «ها هم أصحاب الهمم».

وتفاعل الحاضرون مع البرنامج الشامل الذي أعدته اللجنة المنظمة للإحاطة بالعادات والتقاليد الإماراتية، والأهازيج الشعبية والتراث الخاص بسباقات الهجن والصيد والفروسية، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة، وخوض التجارب العملية، من خلال تناول المأكولات، ونقوش الحناء المعطرة بتقاليد الماضي وزخارف الحاضر، إلى جانب ارتداء الأزياء الإماراتية للرجال والنساء، في مشاهد عكست أهمية وقيمة برنامج المدن المضيفة في التعريف بطبيعة الحياة في الدولة والعادات والتقاليد.

من جانبه، أكد راشد الخاطري، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نجاح تجربة التبادل الثقافي مع الوفود الزائرة للدولة والإمارة، بوجود 585 رياضياً ضمن برنامج المدن المضيفة، تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019 لأصحاب الهمم.